Sebanyak 488.170 tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan lebaran keberangkatan periode 31 Maret-21 April 2024 ludes terjual

Meski lebih dari 50 persen tempat duduk telah laku terjual, PT KAI Daop 1 Jakarta masih menyediakan sebanyak 395.735 tempat duduk selama periode masa angkutan Lebaran 2024 ini.

Selama masa angkutan Lebaran, PT KAI menyediakan 1.580 kereta api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan 871.257 tempat duduk.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

