PT KAI Daop 1 Jakarta Sebut 488.170 Tiket Kereta Api Ludes Terjual

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 16:36 WIB
Sebanyak 488.170 tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan lebaran keberangkatan periode 31 Maret-21 April 2024 ludes terjual
 
Meski lebih dari 50 persen tempat duduk telah laku terjual, PT KAI Daop 1 Jakarta masih menyediakan sebanyak 395.735 tempat duduk selama periode masa angkutan Lebaran 2024 ini.
 
Selama masa angkutan Lebaran, PT KAI menyediakan 1.580 kereta api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan 871.257 tempat duduk.
 
