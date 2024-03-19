Sebuah minibus yang mengangkut 6 karyawan restoran terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
Api yang berkobar melahap seluruh badan mobil minibus tersebut.
Minibus yang melaju dari arah Senayan menuju Semanggi tiba-tiba mengeluarkan asap dan percikan api dari kap mesin. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran oli yang menyambar ke bagian mesin mobil.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
