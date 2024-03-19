Polrestabes Palembang menangkap pelaku pemalakan bertopeng Spiderman yang meresahkan warga.

Polisi yang menggeledah rumah nenek pelaku menemukan barang bukti topeng Spiderman dan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk memalak korbannya. Saat diperiksa, pelaku mengaku terpaksa memalak lantaran tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kontributor: Muhammad David

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News