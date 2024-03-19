Sebuah truk terguling dan melintang hingga menutup Jalan MT Haryono tepat di Flyover Jatinegara menuju Halim, Jakarta Timur pada Selasa (19/3) pagi. Peristiwa ini terjadi akibat truk bermuatan kertas tersebut pecah ban saat melintas dari arah Pancoran menuju Halim.

Posisi badan truk yang hamper menutupi seluruh badan jalan tersebut membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News