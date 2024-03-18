Masjid Raya Al Osmani atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Masjid peninggalan Kerajaan Deli oleh Sultan Osman Perkasa Alam yakni Sultan Ketujuh pada tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan.

(fru)

