Banjir Jawa Tengah Meluas hingga 9 Kabupaten, BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Senin 18 Maret 2024 19:46 WIB
BNPB meminta kepada kepala daerah di Jawa Tengah yang terdampak banjir untuk menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir.
 
BNPB menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan relokasi. BNPB telah melakukan teknologi modifikasi cuaca atau tmc dengan cara menaburkan garam ke udara untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jawa Tengah 
 
Sebelumnya, banjir di Jawa Tengah meluas hingga 9 Kabupaten. BMKG menyebut hujan dengan intensitas tinggi khususnya di Jawa Tengah dipengaruhi adanya fenomena perubahan iklim yang sangat cepat.
 
