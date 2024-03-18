BNPB meminta kepada kepala daerah di Jawa Tengah yang terdampak banjir untuk menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir.

BNPB menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan relokasi. BNPB telah melakukan teknologi modifikasi cuaca atau tmc dengan cara menaburkan garam ke udara untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jawa Tengah

Sebelumnya, banjir di Jawa Tengah meluas hingga 9 Kabupaten. BMKG menyebut hujan dengan intensitas tinggi khususnya di Jawa Tengah dipengaruhi adanya fenomena perubahan iklim yang sangat cepat.

