Polisi menggerebek gudang penimbunan 50 ton pupuk subsidi hasil penggelapan. Gudang berlokasi di Pergudangan Garuda, di Jalan Lantebung, Biringkanaya, Kota Makassar.

Polisi mengamankan 4 unit mobil truk, dan juga mengamankan 4 terduga pelaku

Modusnya, para pelaku sebagai transportir yang melakukan pengantaran pupuk subsidi tidak melakukan penganataran pupuk ke gudang yang dituju.

Kontributor: Muhammad Nur Bone

