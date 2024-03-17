...

TAUSIYAH RAMADHAN Prof. DR. HM Asrorum Niam Sholeh MA : Manfaat Puasa bagi Pemuda

Vincentius Camar, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 17:50 WIB
Pada Kultum Tausiyah Ramadhan 2024, Ustaz Prof. Dr. H.M Asrorum Nian Sholeh MA, menyampaikan, pada bulan suci Ramadhan ini, setiap muslim memiliki kesempatan untuk mensyiarkan berbagai kegiatan aktivitas ibadah, baik ibadah yang menjadi tanggung jawab individu kita, yakni dengan menjalankan ibadah puasa dari fajar hingga matahari terbenam pada waktu magrib. 
 
Bagi anak-anak muda milinieal puasa juga bisa mengajarkan kedisiplinan dan produktivitas yang berdampak pada jati diri kemanusiaan kita.
 
Produser: Vincentius Camar
 
(fru)

