Pada Kultum Tausiyah Ramadhan 2024, Ustaz Prof. Dr. H.M Asrorum Nian Sholeh MA, menyampaikan, pada bulan suci Ramadhan ini, setiap muslim memiliki kesempatan untuk mensyiarkan berbagai kegiatan aktivitas ibadah, baik ibadah yang menjadi tanggung jawab individu kita, yakni dengan menjalankan ibadah puasa dari fajar hingga matahari terbenam pada waktu magrib.

Bagi anak-anak muda milinieal puasa juga bisa mengajarkan kedisiplinan dan produktivitas yang berdampak pada jati diri kemanusiaan kita.

