Penjualan kurma di Pasar Tanah Abang, Jakpus mengalami peningkatan 80 persen saat Ramadhan. Sajian khas Timur Tengah ini menjadi makanan yang paling sangat diburu masyarakat.

Beragam jenis kurma dijual para pedagang dengan harga Rp40.000-Rp350.000 per kg. Kurma Ajwa banyak diburu para pembeli karena telah menjadi idola sejak lama. Sementara jenis kurma Sukari banyak diminati masyarakat karena memiliki tekstur lembut.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW



