Beginilah suasana masyarakat yang ingin membeli takjil kolak di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat. Warga berekerumun untuk membeli langsung kolak yang dijajakan.

Penjual takjil ini menyediakan sejumlah varian makanan kolak. Mulai dari biji salak, singkong, kolang kaling hingga bubur mutiara.

Harga satu porsi sebesar Rp18 ribu. Banyaknya varian kolak yang dijajakan membuat dagangan ini viral di media sosial.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

