Seperti inilah suasana di lapak es dolay yang berlokasi di Plered, Purwakarta. Setiap sore selama bulan Ramadan warga mengantre untuk membeli es campur asli kecamatan Plered itu untuk menu buka puasa.

Nama dolay adalah nama pedagang es campur ini. Setelah Haji Dolay meninggal, kini diteruskan oleh anakanya Asep Muly.

Es campur ini terbuat dari manisan gula, agar-agar, kacang hijau potongan roti di campur susu serta es batu. Di bulan Ramadan ini es campur yang dibuatnya dapat terjual 900 porsi.

