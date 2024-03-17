Kanji rumbi menjadi menu khas Aceh yang diburu saat berbuka puasa. Seperti yang dilakukan sejumlah warga di Simpang Pelor, Meulaboh.

Membuat kanji rumbi menjadi tradisi tersendiri pada bulan Ramadan. Kanji rumbi ini hampir serupa dengan bubur ayam pada umumnya. Namun, yang membedakan kanji rumbi ini yaitu rasanya. Karena racikan bumbu kuahnya terbuat dari 13 macam rempahan khas Aceh.

Warga mengaku berbuka puasa dengan kanji rumbi sudah menjadi menu favorit. Karena cita rasanya yang nikmat, gurih dan lezat. Kanji rumbi juga dipercaya mampu meningkatkan daya imun tubuh. Karena racikan bumbu kuahnya terbuat dari 13 macam rempah

Reporter: Afsah

Produser: Reza Ramadhan

