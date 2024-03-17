...

Kanji Rumbi Menu Berbuka Puasa Khas Aceh yang Diburu Warga pada Ramadan

Afsah, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 19:02 WIB
A A A
Kanji rumbi menjadi menu khas Aceh yang diburu saat berbuka puasa. Seperti yang dilakukan sejumlah warga di Simpang Pelor, Meulaboh.
 
Membuat kanji rumbi  menjadi tradisi tersendiri pada bulan Ramadan. Kanji rumbi ini hampir serupa dengan bubur ayam pada umumnya. Namun, yang membedakan kanji rumbi ini yaitu rasanya. Karena racikan bumbu kuahnya terbuat dari 13 macam rempahan khas Aceh.
 
Warga mengaku berbuka puasa dengan kanji rumbi sudah menjadi menu favorit. Karena cita rasanya yang nikmat, gurih dan lezat. Kanji rumbi juga dipercaya mampu meningkatkan daya imun tubuh. Karena racikan bumbu kuahnya terbuat dari 13 macam rempah 
 
Reporter: Afsah
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

