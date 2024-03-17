Sebuah kedai di Jember mengemas jualannya dengan nuansa arab tiap Ramadan. Tiap malam tersaji lantunan live musik jalsah balasik mirip di timur tengah. Lokasinya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jember.

Pembeli juga dapat menikmati menu khas timur tengah seperti kebab, kebuli, briani dan maryam. Tak pelak, warung ini selalu ramai pengunjung. Pemilik warung sengaja mengemas kedainya mirip di timur tengah agar masyarakat bisa merasakan sensasi berpuasa khas Arab tanpa harus ke timur tengah.

