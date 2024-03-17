...

Buka Puasa dengan Sensasi Nuansa Khas Timur Tengah di Jember

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 18:20 WIB
Sebuah kedai di Jember mengemas jualannya dengan nuansa arab tiap Ramadan. Tiap malam tersaji lantunan live musik jalsah balasik mirip di timur tengah. Lokasinya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jember.
 
Pembeli juga dapat menikmati menu khas timur tengah seperti kebab, kebuli, briani dan maryam. Tak pelak, warung ini selalu ramai pengunjung. Pemilik warung sengaja mengemas kedainya mirip di timur tengah agar masyarakat bisa merasakan sensasi berpuasa khas Arab tanpa harus ke timur tengah.
 
Reporter: Bambang Sugiarto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

