Kuntjoro Soeparno, salah satu Guru Besar Psikologi UGM mendapat teror melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya. Teror tersebut berasal dari orang tak dikenal. Pesan tersebut berisi tuduhan bahwa dirinya membela Paslon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud. Ia juga sempat beberapa kali didatangi orang tak dikenal ke rumahnya.

Aksi teror tersebut kemungkinan berkaitan dengan petisi yang dia kumandangkan bersama civitas akademika UGM Rabu (15/3/2024) kemarin. Dia mengaku tidak gentar dengan teror tersebut. Ia pun sudah melaporkan teror yang dialaminya kepada ketua LPSK.

Reporter: Heru Trijoko

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

