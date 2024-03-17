...

3 Rumah di Kabupaten Wakatobi Ambruk ke Laut Diterjang Angin Kencang

Andhy Eba, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 16:30 WIB
A A A
Angin kencang melanda wilayah Kabupaten Wakatobi, Sulteng, Sabtu (16/3). Tiga rumah di Desa Nelayan Bakti, Kabupaten Wakatobi ambruk ke laut. Sementara itu, belasan rumah warga lainnya mengalami rusak ringan.
 
Salah seorang korban mengaku melihat angin berhembus sangat kencang. Lalu ia memanggil ketiga anak dan istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Naasnya sebelum keluar, rumah langsung roboh ke laut bersama anak dan istrinya 
 
Kini ketiga anaknya mengalami trauma ringan dan sang istri mengalami luka-luka. Akibat musibah ini para korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. 
 
Kontributor: Andhy Eba 
Produser: Akira AW

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini