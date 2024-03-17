Angin kencang melanda wilayah Kabupaten Wakatobi, Sulteng, Sabtu (16/3). Tiga rumah di Desa Nelayan Bakti, Kabupaten Wakatobi ambruk ke laut. Sementara itu, belasan rumah warga lainnya mengalami rusak ringan.

Salah seorang korban mengaku melihat angin berhembus sangat kencang. Lalu ia memanggil ketiga anak dan istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Naasnya sebelum keluar, rumah langsung roboh ke laut bersama anak dan istrinya

Kini ketiga anaknya mengalami trauma ringan dan sang istri mengalami luka-luka. Akibat musibah ini para korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Akira AW

(mhd)

