OKEZONE UPDATES: Viral Emak-Emak vs Ular Besar hingga AC Milan Singkirkan Slavia di 16 Besar Liga Eropa

Nata Arman, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral aksi emak-emak yang berani menghajar ular piton karena ayam peliharaannya. Sementara itu, banjir di Grobogan, Jawa Tengah, membwa berkah bagi puluhan tukang ojek becak.
 
Okezone Updates ditutup dengan berita olahraga, di mana Liverpool melaku ke perempatfinal Liga Eropa usai menghajar Sparta Praha 6-1 (agregat 11-2). Sementara AC Milan menang 3-1 atas Slavia Praha.
 
Host: Nata Arman

(fru)

