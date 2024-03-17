...

Tanah Longsor di Kabupaten Semarang, Jalan Utama Penghubung Antarkecamatan Terancam Putus

Lurisa Lulu, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2024 10:00 WIB
Gundukan tanah yang berada di bantaran Sungai Gobak longsor, Minggu (17/3) dini hari. Lokasi tepatnya di Desa Plumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
 
Hamparan tanah dengan luas 150 meter dan tinggi 30 meter itu berjatuhan ke dasar sungai. Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam tadi.
 
Derasnya arus sungai yang meluap menggerus bantaran sungai hingga mengakibatkan tanah longsor. Longsor ini membuat akses jalan utama penghubung antarkecamatan terancam terputus. 
 
Warga berharap adanya penanganan cepat dari Pemda Kabupaten Semarang. 
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira AW

