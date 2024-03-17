Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di depan minimarket, Sabtu (16/3) malam. Lokasi di Jalan Raya Kresek, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Sosok pria tersebut diketahui bernama Andri (50) warga Bogor, Jawa Barat. Insiden ini sempat membuat warga geger hingga mendatangi lokasi kejadian.

Petugas Inafis dari Polres Metro Jakbar yang datang langsung melakukan pemeriksaan. Mayat korban kemudian dibawa pihak keluarga menuju kediamannya di Bogor, Jawa Barat.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

