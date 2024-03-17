Kebakaran melanda pasar sembako di Kota Bambu Utara, Jakbar, Minggu (17/3). Warga yang hendak sahur seketika panik melihat kobaran api kian membesar.

Banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Alhasil, api menyambar ke bangunan rumah yang berdempetan dengan pasar.

Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga dari korsleting listrik.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News