Menurut Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.i dalam ajaran Islam perbedaan itu, sunnatullah yaitu sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah SWT. Dan perbedaan itu terbagi menjadi tiga, yang pertama terjadi secara alamiah, kedua terjadi secara ilmiah, dan yang ketiga terjadi secara amaliah.

Dengan adanya perbedaan tersebut, justru kita perlu saling menghormati satu dengan yang lain dan kita perlu merayakan perbedaan itu sebagai bagian kekayaan di kalangan umat Islam.

Produser: Vincentius Camar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News