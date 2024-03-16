...

Bea Cukai Bandara Soetta Mulai Batasi Bawaan Penumpang dari Luar Negeri

Hasnugara, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 13:02 WIB
A A A
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menerapkan pembatasan perlintasan barang penumpang dari luar negeri. Aturan baru ini menggeser pengawasan impor dari luar kepabeanan menjadi di dalam kepabeanan.
 
Terdapat 5 barang bawaan penumpang yang dibatasi mulai dari sepatu, tas, barang teksti, gawai dan barang elektronik.
 
Para penumpang yang akan kembali ke tanah air diimbau lebih memperhatikan aturan baru yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.
 
Kontributor: Hasnugara

(fru)

