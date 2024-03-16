Masjid Raya Sumatra Barat adalah Masjid terbesar dan termegah di Sumatra Barat. Masjid ini terletak di jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Masjid yang diarsiteki Rizal Muslimin ini dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2016. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid tanpa kubah. Atap masjid berupa khas rumah adat Minang serta terdapat ukiran-ukiran pada dinding.

Masjid ini juga dirancang tahan gempa hingga 10 SR sekaligus shelter lokasi evakuasi bila terjadi tsunami. Masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatra Barat

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Budi Sunandar

