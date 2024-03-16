...

Jadi Ikon Kota Padang, Intip Keindahan Masjid Raya Sumatra Barat

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 18:30 WIB
Masjid Raya Sumatra Barat adalah Masjid terbesar dan termegah di Sumatra Barat. Masjid ini terletak di jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
 
Masjid yang diarsiteki Rizal Muslimin ini dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2016. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid tanpa kubah. Atap masjid berupa khas rumah adat Minang serta terdapat ukiran-ukiran pada dinding. 
 
Masjid ini juga dirancang tahan gempa hingga 10 SR sekaligus shelter lokasi evakuasi bila terjadi tsunami. Masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatra Barat
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Budi Sunandar

(mhd)

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

