...

Sentosa Sensoryscape, Wisata Sarat Fantasi dengan Taman Sensorik

Armydian Kurniawan, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 14:18 WIB
A A A
Singapura punya landmark baru bernama Sentosa Sensoryscape. Lokasinya tepat di jantung Sentosa Island, pulau yang didedikasikan untuk wisatawan. Dengan luas total 30 ribu meter persegi, Sentosa Sensoryscape dilengkapi enam taman sensorik yang menggabungkan alam, arsitektur, dan teknologi.
 
Keenam taman tersebut adalah Lookout Loop, Tactile Trellis, Scented Sphere, Symphony Streams, Palate Playground, dan Glow Garden. Rancangan sebagian instalasi bangunannya terinspirasi dari bentuk keranjang atau wadah yang anyamannya dibingkai oleh tiga struktur diagrid yang rumit.
 
Disarankan berkunjung ke Sensoryscape di malam hari, karena taman ini berubah jadi jauh lebih menarik saat malam.
 
Reporter: Armydian Kurniawan
Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini