Singapura punya landmark baru bernama Sentosa Sensoryscape. Lokasinya tepat di jantung Sentosa Island, pulau yang didedikasikan untuk wisatawan. Dengan luas total 30 ribu meter persegi, Sentosa Sensoryscape dilengkapi enam taman sensorik yang menggabungkan alam, arsitektur, dan teknologi.

Keenam taman tersebut adalah Lookout Loop, Tactile Trellis, Scented Sphere, Symphony Streams, Palate Playground, dan Glow Garden. Rancangan sebagian instalasi bangunannya terinspirasi dari bentuk keranjang atau wadah yang anyamannya dibingkai oleh tiga struktur diagrid yang rumit.

Disarankan berkunjung ke Sensoryscape di malam hari, karena taman ini berubah jadi jauh lebih menarik saat malam.

Reporter: Armydian Kurniawan

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News