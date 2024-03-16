...

Lapas Kelas IIA Paledang Izinkan Ratusan Narapidana Buka Puasa Bersama Keluarga

Andi Firmansyah, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 23:49 WIB
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang Bogor mengizinkan ratusan narapidana untuk berbuka puasa bersama keluarganya di Aula Lapas Paledang Bogor, Jawa Barat. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat berkumpul bersama keluarga yang berada di tahahan.
 
Mekanisme buka puasa bersama keluarga ini diawali dengan melakukan pendaftaran, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan makanan. 
 
Kontributor: Andi Firmansyah
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

