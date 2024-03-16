...

Waketum Golkar: Sebaiknya Pak Jokowi Berada di Atas Semua Parpol

Bagus Alit, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 23:21 WIB
Isu yang menyebutkan Presiden RI Joko Widodo akan bergabung menjadi kader sekaligus sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar santer beredar. 
 
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia memandang Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya. Justru jokowi seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia termasuk Partai Golkar. Dengan statusnya sebagai bapak bangsa, Jokowi harus berada di atas semua partai politik.
 
