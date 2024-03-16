Partai Nasdem, PKB, dan PKS berencana akan kembali berkoalisi dalam ajang Pilkada DKI Jakarta pada November 2024 mendatang. Meski belum menentukan sosok yang akan dicalonkan, namun nama Anies Baswedan disebut berpeluang untuk diusung sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2024 -2029.

Nama Anies Baswedan baru akan dimunculkan secara resmi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta usai pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemenang Pilpres 2024.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

