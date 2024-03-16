...

Nasdem, PKS dan PKB Berpeluang Dukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 22:02 WIB
Partai Nasdem, PKB, dan PKS berencana akan kembali berkoalisi dalam ajang Pilkada DKI Jakarta pada November 2024 mendatang. Meski belum menentukan sosok yang akan dicalonkan, namun nama Anies Baswedan disebut berpeluang untuk diusung sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2024 -2029.
 
Nama Anies Baswedan baru akan dimunculkan secara resmi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta usai pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemenang Pilpres 2024.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

