Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan bersama pengurus partai Nasdem, PKS dan PKB mendatangi salah satu lokasi banjir terparah di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Dalam kunjungan itu Anies dan rombongan turut memberikan bantuan sembako ke korban banjir di daerah tersebut. Anies mendoakan agar warga Sumatera Barat diberikan ketabahan dalam menghadapi bencana banjir tersebut
Kontributor: Eka Guspriadi
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
