Ribuan warga di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah masih terendam banjir. Air setinggi 50 cm yang menggenangi dan maupun gang kampung mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan anak-anak tak bisa bersekolah.

Diketahui, banjir yang terjadi sejak Rabu (13/3/2024) malam ini terjadi akibat meluapnya Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Air yang sangat deras langsung memasuki pemukiman warga sehingga mereka tidak sempat untuk menyelamatkan barang dan perabotannya.

Warga berharap banjir segera surut dan meminta pemerintah setempat serius menangani banjir.

Kontributor: Taufik Budi Nurcahyanto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

