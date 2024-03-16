...

Banjir Rendam Rumah Ribuan Warga di Semarang, Jawa Tengah

Taufik Budi Nurcahyanto, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 12:15 WIB
A A A
Ribuan warga di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah masih terendam banjir. Air setinggi 50 cm yang menggenangi dan maupun gang kampung mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan anak-anak tak bisa bersekolah.
 
Diketahui, banjir yang terjadi sejak Rabu (13/3/2024) malam ini terjadi akibat meluapnya Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Air yang sangat deras langsung memasuki pemukiman warga sehingga mereka tidak sempat untuk menyelamatkan barang dan perabotannya.
 
Warga berharap banjir segera surut dan meminta pemerintah setempat serius menangani banjir.
 
Kontributor: Taufik Budi Nurcahyanto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini