Banjir di Pekalongan hingga kini masih merendam ribuan rumah. Ketinggian air di beberapa lokasi masih berkisar 60 – 100 cm.

Air bah merendam perkampungan ini terjadi sejak 5 hari lalu. Hal ini karena tingginya curah hujan diperparah rob dan limpasan akibat adanya tanggul sungai yang tak mampu menampung debit air.

Banyak warga yang mengungsi menderita sakit mulai dari gagal-gatal, demam, kembung, dan lainnya.

Bantuan hingga kini belum juga menjangkau daerah yang terendam cukup dalam. Seperti di Kampung Baru, Pekalongan Barat.

Reporter: Suryono Sukarno

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

