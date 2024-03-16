Polisi gencar melakukan patroli menggunakan perahu kano ke permukiman warga yang terdampak banjir di Kaligawe, Semarang.
Polisi memastikan keamanan rumah-rumah yang ditinggal mengungsi. Sekaligus mengingatkan warga yang masih bertahan untuk berhati-hati akan bahaya listrik di tengah genangan banjir.
Banyak warga enggan mengungsi karena menjaga barang-barang berharga dari ancaman banjir susulan yang bisa datang sewaktu-waktu.
Reporter: Taufik Budi
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
