Polisi gencar melakukan patroli menggunakan perahu kano ke permukiman warga yang terdampak banjir di Kaligawe, Semarang.

Polisi memastikan keamanan rumah-rumah yang ditinggal mengungsi. Sekaligus mengingatkan warga yang masih bertahan untuk berhati-hati akan bahaya listrik di tengah genangan banjir.

Banyak warga enggan mengungsi karena menjaga barang-barang berharga dari ancaman banjir susulan yang bisa datang sewaktu-waktu.

Reporter: Taufik Budi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

