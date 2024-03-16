Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Padang Lawas, Jumat (15/5/2024). Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras.

Kenaikan harga beras tersebut dikarenakan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan gagal panen. Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News