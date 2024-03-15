Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap, pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dapat segera rampung.
Hal ini disampaikan Tito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Menurut Tito, sikap pemerintah terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta mendukung tetap dipilih oleh rakyat.
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow