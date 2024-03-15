...

TPN Ganjar-Mahfud Klaim Kapolda akan Jadi Saksi MK, Ini Kata Kapolri Listyo

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 13:50 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya tidak segan memproses Kapolda yang ketahuan melanggar netralitas dalam Pemilu 2024. 
 
Hal itu ia ungkap untuk merespons pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda, sebagai saksi dalam gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). 
 
Hal ini disampaikan Listyo saat ditemui usai rapat koordinasi (rakor) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024). 
 
Di sisi lain, Listyo mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan Kapolda sebagai saksi dalam gugatannya. Namun, harus dengan bukti yang kuat.  
 
Listyo mengungkap, meskipun ia mengizinkan seorang Kapolda bersaksi, namun Sigit mengaku belum mengetahui siapa Kapolda  yang akan dihadirkan oleh TPN Ganjar-Mahfud dalam gugatan MK tersebut. 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

