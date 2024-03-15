Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mendeteksi akan ada aksi penolakan hasil rekapitulasi pemilu yang akan diumumkan KPU beberapa hari mendatang. Hal ini disampaikan Hadi di Kantor Kemenko Polhukam Jumat (15/3/2024).

Hadi menjelaskan potensi aksi tersebut dalam level kecil menuju sedang. Meski demikian, intelijen terus memantau dinamika pergerakan dan mengantisipasi adanya eskalasi

