Banjir di Demak Meluas, Rendam 25 Desa di 6 Kecamatan

Sukmawijaya, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 12:00 WIB
Banjir di Demak meluas rendam 25 Desa di 6 Kecamatan pada Jumat (15/3/2024) pagi. Sejumlah ruas jalan alternatif Demak-Semarang juga tergenang air setinggi antara 20 -50 cm.
 
Banyak motor mengalami mati mesin karena nekat melintasi banjir. Keberadaan banjir sempat melumpuhkan perekonomian setempat.
 
Sedikitnya 43.298 jiwa terdampak akibat banjir ini. Sebanyak 499 jiwa terpaksa harus mengungsi.
 
Reporter: Sukmawijaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

