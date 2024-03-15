Banjir di Demak meluas rendam 25 Desa di 6 Kecamatan pada Jumat (15/3/2024) pagi. Sejumlah ruas jalan alternatif Demak-Semarang juga tergenang air setinggi antara 20 -50 cm.

Banyak motor mengalami mati mesin karena nekat melintasi banjir. Keberadaan banjir sempat melumpuhkan perekonomian setempat.

Sedikitnya 43.298 jiwa terdampak akibat banjir ini. Sebanyak 499 jiwa terpaksa harus mengungsi.

Reporter: Sukmawijaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

