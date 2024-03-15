...

Gelombang Pasang Hantam Pantai Kuta, Air Laut Meluber 4 Meter Dekati Bahu Jalan

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 11:40 WIB
Angin kencang disertai gelombang pasang air laut mencapai 3,5 m terjadi di sepanjang kawasan wisata Pantai Kuta Bali. Hal ini membuat air laut meluber hingga jarak 4 m mendekati bahu Jalan Raya Pantai Kuta.
 
Mayoritas pedagang yang biasanya berjualan di sepanjang bibir pantai untuk sementara terpaksa menutup usahanya. Mereka memilih menunggu hingga cuaca ekstrem mereda. 
 
Terjangan gelombang pasang juga menyebabkan abrasi parah yang mengikis sepanjang bibir Pantai Kuta. BMKG Wilayah III Denpasar memprediksi cuaca ekstrem di wilayah Bali masih terus berlangsung hingga 16 Maret 2024 
 
Reporter: Bagus Alit
Produser: Reza Ramadhan

