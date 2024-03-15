...

Razia Indekos di Sidoarjo, Petugas Temukan Banyak Pasutri Tanpa Buku Nikah Resmi

Pramono Putra, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2024 10:58 WIB
Tim gabungan menggelar razia indekos di wilayah pinggiran Sidoarjo untuk mengantisipasi praktek mesum saat malam Ramadan. 
 
Meski tidak ditemukan praktek prostitusi terselubung, namun petugas menemukan banyak pasangan suami istri tanpa dilengkapi buku nikah. Mereka rata-rata adalah pasangan suami istri yang nikah siri.
 
Petugas memberikan surat teguran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menikah resmi di KUA.
 
Reporter: Pramono Putra 
Produser: Reza Ramadhan

