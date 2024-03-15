Tim gabungan menggelar razia indekos di wilayah pinggiran Sidoarjo untuk mengantisipasi praktek mesum saat malam Ramadan.

Meski tidak ditemukan praktek prostitusi terselubung, namun petugas menemukan banyak pasangan suami istri tanpa dilengkapi buku nikah. Mereka rata-rata adalah pasangan suami istri yang nikah siri.

Petugas memberikan surat teguran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menikah resmi di KUA.

Reporter: Pramono Putra

Produser: Reza Ramadhan

