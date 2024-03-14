Ada tradisi unik warga dalam membangunkan sahur di Idlib, Suriah, namanya al-musaharati. Warga berjalan melalui gang-gang sambil memukul drum dan bernyanyi untuk membangunkan warga menjelang waktu santap sahur.
Selain membangunkan warga, juga ada juga kelompok yang membagikan makanan gratis.
Tradisi al-musaharati sudah ada sejak ratusan tahun di negara-negara Arab. Namun, kini jumlahnya semakin berkurang.
