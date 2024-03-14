KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 344 kereta api tambahan untuk mudik lebaran. Sebanyak 8.000 tiket tersedia dan sudah dapat dipesan untuk periode 31 Maret-21 April 2024.

Secara total akan ada sebanyak 1.537 perjalanan KA dengan 844.741 tempat duduk yang disediakan. Keberangkatan tersebut nantinya dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

Rata-rata per hari ada 70 perjalanan KA yang beroperasi pada masa tersebut. Dari ketersediaan tempat duduk itu, sebanyak 390.000 tiket sudah ludes terjual.

Reporter: Disti Arifa

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News