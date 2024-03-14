...

Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Buka Puasa Bersama di Kediaman Duta Besar UEA DKI Jakarta

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 23:00 WIB
Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menghadiri buka puasa bersama di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem AlDhaheri, Kamis (14/3/2024) di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, JK mengaku turut berbincang dengan Dubes Palestina, Zuhair terkait kondisi kemanusiaan di Gaza bersama dengan UEA. 
 
Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem AlDhaheri mengatakan pihaknya telah memberikan dukungan dan kerja sama melalui bantuan makanan dan perlengkapan lebih dari 21 ton. Dirinya berharap masyarakat internasional ikut turut membantu Rakyat Palestina terlebih di bulan Ramadhan ini.
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Kristo Suryokusumo

