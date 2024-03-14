Banjir merendam 250 rumah warga di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (14/3/2024) malam. Banjir setinggi 75 sentimeter terjadi akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman.

Diketahui, tingginya aliran air terjadi akibat kiriman air dari Bendungan Katulampa di Bogor, Jawa Barat. Meski air cukup tinggi, namun sejumlah warga memilih untuk tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo



