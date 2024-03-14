...

TNI AU Kerahkan Pesawat Pengintai Cari 21 ABK KM Yuiee Jaya II yang Hilang

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 22:45 WIB
TNI AU kerahkan pesawat pengintai untuk mencari 21 ABK KM Yuiee Jaya II yang tenggelam di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Pemantauan melalui udara dilakukan dengan menyisir seluruh area lokasi tenggelamnya KM Yuiee Jaya II.
 
Namun dari hasil kamera pengintai pesawat hanya terlihat tumpukan  sampah yang terapung diatas laut. Selain melakukan pemantauan udara, tim SAR juga mengerahkan perahu karet dibantu nelayan mencari 21 ABK yang hilang.
 
Kontributor: Wahyu Ruslan

(fru)

