TNI AU kerahkan pesawat pengintai untuk mencari 21 ABK KM Yuiee Jaya II yang tenggelam di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Pemantauan melalui udara dilakukan dengan menyisir seluruh area lokasi tenggelamnya KM Yuiee Jaya II.

Namun dari hasil kamera pengintai pesawat hanya terlihat tumpukan sampah yang terapung diatas laut. Selain melakukan pemantauan udara, tim SAR juga mengerahkan perahu karet dibantu nelayan mencari 21 ABK yang hilang.

Kontributor: Wahyu Ruslan

(fru)

