Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyaksikan film dokumenter Eksil di Blok M Plaza, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024). Acara ini diikuti ratusan mahasiswa dan rekan media ini, Mahfud MD menyaksikan langsung film yang menceritakan kehidupan mahasiswa Indonesia yang terasingkan ke luar negeri akibat masalah politik (Partai Komunis Indonesia) di tahun 1965.

Usai acara, Mahfud mengaku sangat terharu menyaksikan kisah para eksil yang tak bisa pulang ke Indonesia di zaman tersebut. Dari film tersebut, Mahfud mengatakan para korban yang berjuang bertahan hidup di Uni Soviet dan China pada saat itu tak tahu menahu mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun masalah politik yang terjadi.

Reporter: Annastasya Rizqa

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

