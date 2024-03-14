...

Hujan Guyur Kawasan Bogor, Bendungan Katulampa Masuk Siaga 3

Andi Firmansyah, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 21:00 WIB
Hujan yang mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya membuat permukaan air di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat naik drastis. Tinggi permukaan air yang awalnya hanya 30 sentimeter naik menjadi 100 sentimeter atau berada di level siaga 3.
 
Dalam level siaga 3 ini warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diminta waspada akan bahaya banjir. Saat ini ketinggian air berangsur turun seiring mulai redanya hujan di kawasan Puncak, Bogor.
 
Kontributor: Andi Firmansyah
Produser: Kristo Suryokusumo

Berita Terkait

