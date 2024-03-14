Sejumlah guru besar dari berbagai universitas se-Jabodetabek melakukan pertemuan dan diskusi. Pertemuan itu bertajuk 'Menegakan konstitusi, memulihkan peradaban berbangsa dan hak kewargaan'.

Lokasi di Gedung Emeri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakpus, Kamis (14/3). Diskusi ilmiah ini membahas sejumlah hal terkait dengan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira AW

(fru)

