Guru Besar dan Akademisi Universitas se-Jabodetabek Gelar Pertemuan Bahas Kerapuhan Sistem Politik

Giffar Rivana, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 13:30 WIB
Sejumlah guru besar dari berbagai universitas se-Jabodetabek melakukan pertemuan dan diskusi. Pertemuan itu bertajuk 'Menegakan konstitusi, memulihkan peradaban berbangsa dan hak kewargaan'.
 
Lokasi di Gedung Emeri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakpus, Kamis (14/3). Diskusi ilmiah ini membahas sejumlah hal terkait dengan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia.
 
Reporter: Giffar Rivana 
Produser: Akira AW

