TAUSIYAH : 4 Golongan yang Tidak akan Dilaknat oleh Allah SWT

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 05:00 WIB
Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita sebagai umatnya bahwa dunia dan isinya ini adalah terlaknat dan dilaknat, terkecuali bagi empat golongan.
 
Yang pertama, orang yang selalu dzikir kepada Allah; Yang kedua, orang yang nurut patuh atau yang suka beribadah kepada Allah SWT; Yang ketiga, orang yang berilmu, dan yang keempat orang yang yang menimba ilmu.

(fru)

