Awal Ramadhan, harga kebutuhan pokok di Pasar Rebo Purwakarta masih mahal. Harga telur yang sebelumnya Rp32.000 per kg kini menjadi Rp28.000 per kg.

Kenaikan tersebut disebabkan dari tingkat distributor yang sudah mahal. Mahalnya harga telur ini dikeluhkan pembeli hingga membatalkan pesananannya.

Harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan sejak sepekan jelang Ramadhan. Harganya bertahan di angka Rp40.000 per kg yang sebelumnya dijual Rop32.000 per kg.

Kontributor: Irwan

Produser: Akira AW

(mhd)

