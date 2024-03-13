Inilah warung gulai maryam masakan khas kampung arab ampel yang berada di jalan KH Mas Mansyur, kawasan religi Sunan Ampel Surabaya. Berbeda dengan gulai pada umumnya, gulai di kawasan ini menggunakan kuah yang telah dicampur kacang hijau.

Gulai daging sapi kacang ijo ini sangat cocok disantap dengan roti maryam atau roti chanai. Setiap sore jelang Magrib, pembeli berdatangan membungkus dan menyantap di tempat untuk makanan berbuka puasa di bulan ramadhan.

Menurut Yamini, berjualan gulai maryam ini adalah usaha turun temurun dari kakek-nenek yang dilanjutkan hingga sekarang. Satu porsi gulai maryam dengan dua lembar roti dan segelas minuman teh dipatok dengan harga Rp22.000.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Nur Syafei

(mhd)

