Gulai Maryam di Kawasan Sunan Ampel Surabaya, Makanan Legendaris untuk Berbuka Puasa

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 18:45 WIB
Inilah warung gulai maryam masakan khas kampung arab ampel yang berada di jalan KH Mas Mansyur, kawasan religi Sunan Ampel Surabaya. Berbeda dengan gulai pada umumnya, gulai di kawasan ini menggunakan kuah yang telah dicampur kacang hijau.
 
Gulai daging sapi kacang ijo ini sangat cocok disantap dengan roti maryam atau roti chanai. Setiap sore jelang Magrib, pembeli berdatangan membungkus dan menyantap di tempat untuk makanan berbuka puasa di bulan ramadhan.
 
Menurut Yamini, berjualan gulai maryam ini adalah usaha turun temurun dari kakek-nenek yang dilanjutkan hingga sekarang. Satu porsi gulai maryam dengan dua lembar roti dan segelas minuman teh dipatok dengan harga Rp22.000.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Nur Syafei

(mhd)

