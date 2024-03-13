...

Terinspirasi Kisah Nabi Nuh, Intip Masjid Unik Berbentuk Perahu di Cimahi

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 18:30 WIB
Masjid unik di Kota Cimahi, Jawa Barat ramai dikunjungi umat Muslim untuk beribadah di bulan Ramadan. Masjid bernama Al-Bahirah yang berlokasi di Jalan Bapak Ampi Baros, Kota Cimahi, berbentuk kapal laut. 
 
Lengkap dengan buritan, jangkar, radar ataupun cerobong asap, dan interior khas tak ubahnya seperti kapal laut sungguhan. Masjid yang memiliki daya tampung sekita 100 orang jemaah ini terinspirasi dari kisah Nabi Nuh. 
 
Tak hanya menjadi sarana ibadah, masjid unik ini pun dijadikan warga sebagai tempat wisata sekaligus ngabuburit jelang berbuka puasa.
 
