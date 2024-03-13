Masjid unik di Kota Cimahi, Jawa Barat ramai dikunjungi umat Muslim untuk beribadah di bulan Ramadan. Masjid bernama Al-Bahirah yang berlokasi di Jalan Bapak Ampi Baros, Kota Cimahi, berbentuk kapal laut.

Lengkap dengan buritan, jangkar, radar ataupun cerobong asap, dan interior khas tak ubahnya seperti kapal laut sungguhan. Masjid yang memiliki daya tampung sekita 100 orang jemaah ini terinspirasi dari kisah Nabi Nuh.

Tak hanya menjadi sarana ibadah, masjid unik ini pun dijadikan warga sebagai tempat wisata sekaligus ngabuburit jelang berbuka puasa.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Yuwono Wahyu

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News