River World merupakan objek wisata yang berada di kawasan Taman Wisata Pendidikan (TWP) Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Spot wisata ini menyuguhkan panorama akuarium raksasa yang penuh dengan beragam jenis ikan.

Berlokasi di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Purbalingga. River World juga disebut-sebut sebagai pemilik akuarium terbesar dan pertama yang ada di Kabupaten Purbalingga.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News